Пропавшую 6 декабря 16-летнюю школьницу нашли в автобусе
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Калининградская полиция успешно завершила поиски 16-летней школьницы, которую разыскивали с 6 декабря.
Пресс-служба регионального УМВД России сообщает, что после полученной оперативной информации девушку нашли в автобусе, который ехал в направлении Чкаловска.
Подростка доставили в дежурную часть и передали родителям.
Отмечается, что инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома.