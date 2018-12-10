На границе с Литвой задержали грузовик, в котором был оборудован тайник с янтарем
На границе в Чернышевском задержали грузовой автомобиль «Volvo» - гражданин России намеревался въехать на территорию Литвы. В ходе таможенного досмотра в ящике для паллет, расположенном под днищем полуприцепа, под запасными колесами таможенники обнаружили полиэтиленовые пакеты с янтарем.
Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что общий вес товара составил 10 кг 700 гр.
Товар изъят и отправлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В таможне напомнили, что необработанный янтарь включен в перечень стратегически важных товаров, его вывоз в иностранные государства запрещен для физических лиц.