На границе с Литвой задержали грузовик, в котором был оборудован тайник с янтарем

10 Дек. 11:06 2018-12-10T11:07:12+03:00

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На границе в Чернышевском задержали грузовой автомобиль «Volvo» - гражданин России намеревался въехать на территорию Литвы. В ходе таможенного досмотра в ящике для паллет, расположенном под днищем полуприцепа, под запасными колесами таможенники обнаружили полиэтиленовые пакеты с янтарем.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что общий вес товара составил 10 кг 700 гр.

Товар изъят и отправлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В таможне напомнили, что необработанный янтарь включен в перечень стратегически важных товаров, его вывоз в иностранные государства запрещен для физических лиц.