Под Калининградом «Форд» врезался в мотоблок
Не уступивший дорогу водитель малогабаритного трактора получил телесные повреждения
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В третьем часу дня 9 декабря на автотрассе «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное» в Гурьевском районе произошло столкновение автомобиля марки «Форд» и мотоблока «Нева».
По предварительным данным, причиной инцидента стало то, что 68-летний водитель малогабаритного трактора с прицепом, выруливавший со стороны садоводческого товарищества «Рассвет» на главную автодорогу, не выполнил требования соответствующего дорзнака и предпочел проехать первым. В результате произошедшего тарана пострадал сам виновник ДТП, получивший телесные повреждения.