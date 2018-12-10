Под Калининградом «Форд» врезался в мотоблок

СЕГОДНЯ 11:41 2018-12-10T11:41:51+03:00

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В третьем часу дня 9 декабря на автотрассе «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное» в Гурьевском районе произошло столкновение автомобиля марки «Форд» и мотоблока «Нева».

По предварительным данным, причиной инцидента стало то, что 68-летний водитель малогабаритного трактора с прицепом, выруливавший со стороны садоводческого товарищества «Рассвет» на главную автодорогу, не выполнил требования соответствующего дорзнака и предпочел проехать первым. В результате произошедшего тарана пострадал сам виновник ДТП, получивший телесные повреждения.