В Калининграде до вечера отключили электричество на 13-ти улицах

10 Дек. 11:44 2018-12-10T11:44:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде до 18 часов не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Свет отключен на пр-т Мира 172б, 172г, 174, 174а, 176а, 176б, 178-184, 183-187, 186б, 190-192, 191, 191а, 191е, ул. Тихоненко 26-28, 30а, 33-35, 36-44, 37, 41-43, 43а, 50-52, 53, 58-62, 59, 61-63, 62а, 64а, 63а, 65-69, 66-68, 69а, 70, 71, 71а, 71в, 71б, 71г, 72, 73а, 73б, 73в, 73д, 73е-ж, 74, 74а, 73-75, 73е-73ж, 76, 77в, 79а-г, 81, 81а-г, 83а-г, ул. Серж. Мишина 28а, 32-34, 36а, 39-51, 46-48, 47-49, 49а, 49б, 49в, 49г, 49д, 50, 51-55, 51а, 52, 52а, 53а, 53, 55а, 55а, 56, 56а, 56б, 56в, 57, 58-68, 61-79, ул. Штурвальная 2, пер. Рубиновый 1-9, 2-14, ул. Менделеева 49а, 55а-г, 57а-б, пер. Розовый 1-7, 4, 10-16, ул. А. Невского 48, 50-52а, ул. Менделеева 47-53, 59-61, 64-68, 72, 80, 80а, ул. Жуковского 2, 3, 4, 4а, 5-9, 6-12, 9а, 9б, пр-т Мира 145-147, 162, 177-181, пр-т Мира 162-166, 167, 168-170, 168а-б, 170а-б, 172а-г, 176, 176в, ул. Менделеева 61, 61а, 61б, 61г, 76а, 78, 84, ул. Серж. Мишина 74, ул. Радистов 52-60, 52а, 56б, 61-79, пер. Цветочный 4-14, 11, 15.

До 17:30 не будет холодной воды на ул. Киевской 121а-б, 121в; с 10.00 до 17.00 – на ул. Радистов 13-17, 14-60; с 10.00 до 15.00 – на ул. Транспортный тупик 2, 2г, 6-12, 10а.