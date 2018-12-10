Исследование: Калининградцы планируют отмечать новогодние праздники в России

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-10T11:50:43+03:00

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Доля калининградских туристов, планирующих провести новогодние праздники в России и забронировавших авиабилеты по внутрироссийским рейсам, значительно выросла – с 62% до 89%. Такие данные приводит сервис Biletix.

При этом, доля жителей региона, которые планируют провести новогодние праздники за границей, соответственно сократилась с 38% до 11%.

По данным исследования, стоимость авиабилетов из Калининграда как по России, так и за границу, выросла. По внутрироссийским рейсам рост составил 26% (с 9 046 до 11 452 рублей), за границу – на 13% (с 17 706 до 20 042 рублей).

Самые популярные направления на предстоящие новогодние праздники у Калининградцев – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минеральные воды, Минск, Омск, Краснодар, Новосибирск, Челябинск и Астана.