На калининградских предприятиях заквотировано более 3,5 тысяч мест для инвалидов

10 Дек. 11:59 2018-12-10T11:59:45+03:00

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На начало декабря в 1123 калининградских компаниях заквотировано 3555 рабочих мет для инвалидов. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр социальной политике Анжелика Майстер.

- Из них занято и работают на этих местах 2237 человек, это больше, чем в2017 году, - отметила министр.

По ее словам, также по сравнению с прошлым годом увеличилось количество компаний, в которых заквотированы места для инвалидов.

Анжелика Майстер добавила, что в этом году в регионе прошло 29 проверок компаний, нарушений требований по квотированию рабочих мест для инвалидов выявлено не было. Также в этом году 40 инвалидов прошли профобучение по востребованным на рынке труда специальностям.