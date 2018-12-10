Школьник из Калининграда завоевал бронзу первенства мира по карате

СЕГОДНЯ 12:07 2018-12-10T12:07:34+03:00

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Болгарский город Варна собран на шестом мировом первенстве по карате 750 бойцов из 32 стран. Отличился на соревнованиях и представитель Калининграда Егор Вакарчук, который выступал в категории до 35 кг.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, выиграв у болгарина, армянина и украинца, калининградец уступил в полуфинале японцу и занял одно из двух третьих мест.

По итогам турнира Россия оказалась первой в общекомандном зачете, опередив сборные Японии и Казахстана.

Егор Вакарчук – неоднократный призер и победитель престижных отечественных и зарубежных соревнований. Он - спортсмен региональной объединенной спортивно-технической школы ДОСААФ России.