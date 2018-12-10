До конца года в область поступят еще два передвижных медицинских комплекса

10 Дек. 12:10 2018-12-10T12:11:24+03:00

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До конца года в Калининградскую область поступят два передвижных мобильных комплекса. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказал министр здравоохранения Александр Кравченко.

- Ждем до конца года, по контракту они должны поступить, - сказал министр. – Мы знаем, что они в производстве, подрядчик говорит, что есть какие-то сложности с рентгеновским аппаратом, они предложили подобрать оборудование с улучшенными качествами.

Напомним, первый передвижной комплекс поступил в региона осенью этого года. В мобильном центре есть цифровой маммограф с хорошим разрешением. Также в базовом варианте предусмотрены кабинеты оториноларинголога, офтальмолога, акушера-гинеколога с современным аппаратом УЗ-диагностики.