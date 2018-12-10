2018-12-10T12:18:36+03:00
Общество

Центр женского здоровья откроется в Советске в феврале 2019 года

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Центр женского здоровья в Советске откроется в феврале 2019 года. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказал министр здравоохранения Александр Кравченко.

- Мы планируем открыть его в первую пятницу февраля 2019 года, - сказал Кравченко. – Должны успеть, мы вообще много чего будем открывать в Советске.

Напомним, Центр женского здоровья в Советске станет третьим подобным центром в регионе. Первый был открыт летом 2017 года в Калининграде, второй – в Черняховске. По замыслу властей, создание сети таких центров будет способствовать раннему выявлению различных онкопатологий женской репродуктивной системы, их своевременной диагностике, лечению и, в конечном итоге, сохранению жизни и здоровья сотням пациенток.

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