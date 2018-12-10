СЕГОДНЯ 12:21 2018-12-10T12:21:36+03:00

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В Калининградской области появились первые общественные инспекторы по охране окружающей среды. Как сообащет пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии, в ряды защитников природы приняли трех калининградцев.

- Главная задача общественных инспекторов – фиксировать выявленные нарушения природоохранного законодательства – свалки, несанкционированные выпуски и рубки и передавать материалы в областное Минприроды, - отметили в министерстве.

Напомним, общественным инспектором может стать гражданин России, достигший возраста 18 лет. Для этого необходимо подать заявление в произвольной форме в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Заявление гражданина рассматривается комиссией по организации деятельности общественных инспекторов, а затем на заседании комиссии проводится собеседование. По его результатам принимается решение о присвоении статуса общественного инспектора.