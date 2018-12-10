В 2019 году в регионе установят более 3 тысяч новых мусорных контейнеров
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В 2019 году в Калининградской области установят 3334 новых контейнеров для мусора. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.
По его словам, ранее проведенный анализ показал необходимость доукомплектования муниципальных площадок контейнерами. На эти цели в областном бюджете заложено 20 млн рублей, которые распределят в виде грантов среди муниципалитетов.
- Новые контейнеры предполагается разместить в тех точках, где за прошедший год чаще всего наблюдались стихийные свалки, а также там, где контейнеры регулярно переполняются, - отметил министр.