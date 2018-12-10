2018-12-10T12:33:22+03:00
Общество

Назначен новый председатель избирательной комиссии Калининграда

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Председателем избирательной комиссии Калининграда назначена Елена Орлова. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

Решение о назначение Орловой было принято членами горизбиркома по результатам тайного голосования.

Напомним, ранее городскую избирательную комиссию возглавлял Евгений Чернышев. В октябре этого года его назначили заместителем главы администрации Калининграда.

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