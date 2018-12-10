В Калининграде во вторник проверят уличные сирены
Сигналы «Внимание всем» прозвучат 11 декабря в 11 утра
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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Работоспособность сирен на улицах Калининграда проверят завтра, 11 декабря, в 11 часов утра. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, в это время в Калининграде и в административных центрах районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.
В МЧС отмечают, что кратковременное звучание сигнала «Внимание всем» служит для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает.