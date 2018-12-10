В Берлине открыли выставку о православии в Калининградской области

10 Дек. 12:58 2018-12-10T12:58:17+03:00

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В Берлине в Российском доме науки и культуры 5 декабря открыли выставку, подготовленную сотрудниками Калининградского областного историко-художественного музея. Иакже представили экспозицию икон и графики болгарского художника Эмиля Цеинского.

Как сообщили организаторы, фотовыставка «Остров православия на Западе России» знакомит с историей православной ветви христианства в Калининградской области. Сообщается, что 12 июля 1697 г. принято считать датой первой православной литургии в Восточной Пруссии. Она состоялась в портовом городе Пиллау (ныне Балтийск) во время пребывания Великого Посольства Петра I.

Отметим, выставка «Остров православия на Западе России» ранее была представлена в Белграде и Париже. В Российском доме науки и культуры в Берлине с экспозицией можно будет ознакомиться до 13 января.