2018-12-10T13:05:09+03:00
Происшествия

В Калининграде в трех торговых центрах обнаружили подпольные казино

Виктор Сергеев
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..Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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В Калининграде задержали членов преступной группы, которые занимались незаконной игорной деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Преступное сообщество создал 52-летинй калининградец. В него вошли пять человек. Злоумышленники арендовали помещения в трех торговых центрах на территории Калининграда, оснастили их игровым оборудованием, системами видеонаблюдения и безопасности.

- Как полагает следствие, свой нелегальный бизнес на территории Калининграда преступное сообщество осуществляло на протяжении более трех лет. Доход от незаконной игорной деятельности устанавливается, - сообщили в пресс-службе СКР.

В трех игорных залах и в 7-ми жилищах подозреваемых проведены, обыски, деятельность незаконного преступного сообщества прекращена. В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения в отношении остальных подозреваемых.

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