2018-12-10T13:09:46+03:00
Общество

В Калининграде оштрафовали прапорщика за уничтожение боеприпасов

Виктор Сергеев
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В Калининградской области осудили прапорщика за уничтожение боеприпасов. Об этом сообащет пресс-служба Военно-следственного управления СК по Балтийскому флоту.

В феврале этого гожа на полигоне в Краснознаменском районе проходили стрельбы. Военнослужащий не захотел заниматься списанием неиспользованных боеприпасов и решил часть из них закопать, а другую утопил в водоеме.

На суде прапорщик признал вину и возместил причиненный ущерб. Военный суд приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

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