2018-12-10T13:15:42+03:00
Общество

В Гусеве арендатор украл из квартиры бытовую технику и сдал ее на металлолом

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гусеве арендатор обчистил комнату в квартире, которую снимал. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

49-летний мужчина сдал комнату 22-летнему местному жителю. Квартирант времени даром не терял и вынес из жилья холодильник, стиральную машину, две швейные машинки и велосипед. Все добро злоумышленник, кстати, ранее судимый, сдал на металлолом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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