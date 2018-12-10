2018-12-10T13:15:42+03:00
Общество

В Гусеве арендатор украл из квартиры бытовую технику и сдал ее на металлолом

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Гусеве арендатор обчистил комнату в квартире, которую снимал. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

49-летний мужчина сдал комнату 22-летнему местному жителю. Квартирант времени даром не терял и вынес из жилья холодильник, стиральную машину, две швейные машинки и велосипед. Все добро злоумышленник, кстати, ранее судимый, сдал на металлолом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец ограбил посетительницу кафе и отправился в сауну
ГИБДД: Сбитая около Южного вокзала в Калининграде женщина госпитализирована
Здание ДКМ приспособят к «современному использованию» за 520 млн рублей
Возле Южного вокзала в Калининграде сбили пешехода
Пострадавшая в ДТП калининградка отсудила 350 тысяч рублей
В Правдинске по горячим следам задержали подозреваемого в разбое
Лучшие бомбардиры калининградской «Балтики» забили всего по четыре мяча
На реконструированной улице Баранова появился первый раскоп из-за прорыва трубы
В Калининграде слепой 17-летний пианист выступит с симфоническим оркестром
На польской границе задержали калининградца с дробовиком
Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек
Калининградец жестоко избил посетителя караоке-бара
В Калининграде вандалы выкрутили лампочки новогодней иллюминации на пл. Победы
В Калининграде определили полуфиналистов игр КВН среди школьников
Под Зеленоградском произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
В Калининграде оштрафовали прапорщика за уничтожение боеприпасов
В Калининграде в трех торговых центрах обнаружили подпольные казино
В Берлине открыли выставку о православии в Калининградской области
В Калининграде во вторник проверят уличные сирены
Назначен новый председатель избирательной комиссии Калининграда
В 2019 году в регионе установят более 3 тысяч новых мусорных контейнеров
В Калининградской области появились первые общественные инспекторы по охране окружающей среды
Центр женского здоровья откроется в Советске в феврале 2019 года
До конца года в область поступят еще два передвижных медицинских комплекса
Школьник из Калининграда завоевал бронзу первенства мира по карате
На калининградских предприятиях заквотировано более 3,5 тысяч мест для инвалидов
Исследование: Калининградцы планируют отмечать новогодние праздники в России