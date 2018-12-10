2018-12-10T13:20:42+03:00
Происшествия

Под Зеленоградском произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградском районе произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в районе поселка Зеленый гай. Там на дороге столкнулись три автомобиля, одно из авто – «Рено» получило серьезные технические повреждения, также пострадал водитель, ему зажало ногу.

На место выехали спасатели МЧС.

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