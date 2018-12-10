В Калининграде определили полуфиналистов игр КВН среди школьников

10 Дек. 13:49 2018-12-10T13:49:31+03:00

В соревновании участвовала дюжина коллективов со всего региона

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В Калининграде определили полуфиналистов КЛАССной лиги КВН – официального представительства Всероссийской юниор-лиги. Команды проявили себя в одном конкурсе – приветствии.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогам игры в полуфинал прошли команды «Со своими заморочками» (калининградская школа № 45), «Дети МюнХАузена» (калининградская школа № 12), «Лето» (Гусев), «Киви» (Большое Исаково), «ПМ» (Мельниково), «Дети пафосных семей» (Светлый).

По решению редакторов в полуфинал также были приглашены сборные «Утомленные кадетством» (Янтарный) и «Сборная последних парт» (школа № 12), а команда «Кто, если не мы» (Советск) допущена до редактур.

Оценивали выступления замруководителя регионального агентства по делам молодежи Денис Калиновский, участники команды КВН «Кантиана» Екатерина Трускаускас и Станислав Захаров, руководитель КЛАССной лиги КВН Павел Лапшов и президент лиги КВН «Запад России» Борис Гуревич.