СЕГОДНЯ 13:50 2018-12-10T13:50:33+03:00

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В Калининграде вандалы выкрутили лампочки новогодней иллюминации на пл. Победы. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

На выходных из светящихся конструкций, установленных на площади Победы, выкрутили 16 лампочек. На место украденных сегодня ставят новые.

Администрация города обращается ко всем калининградцам с просьбой беречь новогоднее украшение, не сажать детей на фигурки оленей, и не испытывать на прочность другие светящиеся фигуры. На площади Победы организована круглосуточная физическая охрана, работают камеры видеонаблюдения.