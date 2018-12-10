2018-12-10T14:07:16+03:00
Происшествия

Калининградец жестоко избил посетителя караоке-бара

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили мужчину, который жестоко избил посетителя караоке-бара. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошел около заведения на улице Эпроновской. Мужчина ударом кулака повалил своего оппонента, который упал на тротуар и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

На суде обвиняемый частично признал свою вину, заявив, что потерпевший ударил его первым.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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