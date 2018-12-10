2018-12-10T14:06:46+03:00
Общество

Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

Виктор Сергеев
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Калининградская область заняла 55-е место в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек. Исследование провело РИА «Рейтинг».

При составлении рейтинга учитывались потребление табачных изделий, продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2017 году.

На лидирующих позициях разместились северокавказские республики. На первом месте Чеченская Республика, где, судя по результатам исследования, вредные привычки не получили широкого распространения. Следом расположились ее соседи – Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная ОсетияАлания.

Большинство регионов в нижней части рейтинга – представители регионов Сибири и Дальнего Востока. Наряду с Еврейской АО и Ямало-Ненецким АО, в последнюю пятерку вошли Республика Бурятия, Магаданская область и Камчатский край

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