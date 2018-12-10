На польской границе задержали калининградца с дробовиком

10 Дек. 14:43 2018-12-10T14:43:45+03:00

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На границе задержали жителя Калининградской области, который пытался проехать в Польшу с оружием. Об этом сообащет пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного управления.

Инцидент произошел на погранпереходе в Голдапе. При проверке в микроавтобусе Опель пограничники обнаружили дробовик и патроны к нему. Водитель заявил, что он охотник и просто забыл выложить оружие. При этом, он показал российское разрешение на владение оружием.

Несмотря на это, мужчину оштрафовали на 200 злотых и отправили домой.