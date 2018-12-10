2018-12-10T14:48:21+03:00
Звезды

В Калининграде слепой 17-летний пианист выступит с симфоническим оркестром

Никита Плетнев вернулся из Петербурга после операции
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Эдуард Молчанов
Изменить размер текста:

В Калининград из Санкт-Петербурга вернулся 17-летний незрячий музыкант Никита Плетнев. В Питере Никите сделали экстренную операцию по удалению глаза и установили протез.

- Обследование показало, что у Никиты было сильное воспаление, он перенес непростую операцию, все еще восстанавливается. Но несмотря ни на что он готов 12 декабря выйти на сцену вместе с Калининградским областным симфоническим оркестром под управлением Аркадия Фельдмана, очень этого ждет, - рассказала мама Никиты Елена Плетнева.

Напомним, накануне стало известно, что Никите на поездку в клинику в Санкт-Петербург требуется 45 тысяч рублей. Благотворительный фонд «Берег Надежды» объявил сбор. Откликнулись десятки людей. А один из жертвователей, пожелавший остаться неизвестным, приехал в офис фонда на улицу Колоскова и передал для семьи Никиты 45 тысяч рублей. Этих денег хватило на операцию и проезд Никиты с мамой в Санкт-Петербург и обратно.

Никита не видит с рождения — у него ретинопатия обоих глаз. В детстве он перенес 12 операций, но восстановить зрение так и не удалось. С 11 лет мальчик серьезно занимается музыкой – он на слух запоминает серьезные объемные музыкальные произведения, участвовал в конкурсах, играл на сцене с большими оркестрами, принимал участие в проекте «Другой оркестр» медиа-группы «Западная пресса».

Худрук и дирижер Калининградского областного симфонического оркестра Аркадий Фельдман признал, что Никита обладает удивительным талантом и пригласил его принять участие в Большом концерте. Выступление состоится 12 декабря на сцене Калининградского драматического театра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб