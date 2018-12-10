2018-12-10T14:48:21+03:00
Звезды

В Калининграде слепой 17-летний пианист выступит с симфоническим оркестром

Никита Плетнев вернулся из Петербурга после операции
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Эдуард Молчанов
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В Калининград из Санкт-Петербурга вернулся 17-летний незрячий музыкант Никита Плетнев. В Питере Никите сделали экстренную операцию по удалению глаза и установили протез.

- Обследование показало, что у Никиты было сильное воспаление, он перенес непростую операцию, все еще восстанавливается. Но несмотря ни на что он готов 12 декабря выйти на сцену вместе с Калининградским областным симфоническим оркестром под управлением Аркадия Фельдмана, очень этого ждет, - рассказала мама Никиты Елена Плетнева.

Напомним, накануне стало известно, что Никите на поездку в клинику в Санкт-Петербург требуется 45 тысяч рублей. Благотворительный фонд «Берег Надежды» объявил сбор. Откликнулись десятки людей. А один из жертвователей, пожелавший остаться неизвестным, приехал в офис фонда на улицу Колоскова и передал для семьи Никиты 45 тысяч рублей. Этих денег хватило на операцию и проезд Никиты с мамой в Санкт-Петербург и обратно.

Никита не видит с рождения — у него ретинопатия обоих глаз. В детстве он перенес 12 операций, но восстановить зрение так и не удалось. С 11 лет мальчик серьезно занимается музыкой – он на слух запоминает серьезные объемные музыкальные произведения, участвовал в конкурсах, играл на сцене с большими оркестрами, принимал участие в проекте «Другой оркестр» медиа-группы «Западная пресса».

Худрук и дирижер Калининградского областного симфонического оркестра Аркадий Фельдман признал, что Никита обладает удивительным талантом и пригласил его принять участие в Большом концерте. Выступление состоится 12 декабря на сцене Калининградского драматического театра.

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