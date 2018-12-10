На реконструированной улице Баранова появился первый раскоп из-за прорыва трубы

10 Дек. 15:01 2018-12-10T15:01:03+03:00

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На пешеходной зоне на улице Баранова появился первый раскоп с момента открытия улицы. Сейчас на месте работают несколько сотрудников компании-подрядчика (ООО «КСК»). Как сообщили в пресс-службе мэрии города, объект еще не передан на баланс города, поэтому на данный момент за него отвечает фирма-подрядчик.

Напомним, 17 ноября губернатор Антон Алиханов вместе с мэром города Алексеем Силановым открыли первую очередь пешеходной зоны. Улица была реконструирована по проекту КБ «Стрелка» от улицы Горького до поворота на улицу Партизанскую.