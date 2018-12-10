2018-12-10T15:04:06+03:00
Спорт

Лучшие бомбардиры калининградской «Балтики» забили всего по четыре мяча

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В калининградской «Балтике» решили подвести итоги летне-осенней части первенства ФНЛ.

После 24-х игр, лучшими бомбардирами калининградской команды стали Максим Григорьев и Владимир Дядюн. Каждый из них забил всего по четыре гола.

- Это очень низкий показатель, - отметил лучший снайпер «Балтики» в первенствах России и один из рекордсменов первой лиги середины 1990-х годов Дмитрий Силин. - Но обвинять в столь плачевной результативности только линию атаки я бы не стал. Нападающие – люди зависимые. Малое количество голов говорит, прежде всего, о том, что впереди игра была не поставлена. Нужно работать над изменением тактического рисунка.

Отметим, что в пятницу стало известно, что клуб принял решение расстаться сразу с11-ю игроками. Кандидатом «на выход» стал и Владимир Дядюн. Второму лучшему бомбардиру Максиму Григорьеву предложено пересмотреть личные финансовые условия, другими словами – согласиться со снижением зарплаты.

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