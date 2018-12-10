2018-12-10T15:27:15+03:00
Общество

В Правдинске по горячим следам задержали подозреваемого в разбое

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Правдинске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Днем на улице Кутузова на 66-летнюю женщину напал неизвестный, ударил несколько раз по голове и, угрожая ножом, отобрал сумку.

Полицейские по горячим следам задержали нападавшего – им оказался ранее не попадавший в поле зрения полиции 27-летний местный житель.

Задержанного поместили в следственный изолятор, на него завели уголовное дело по статье «Разбой», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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