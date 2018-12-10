Пострадавшая в ДТП калининградка отсудила 350 тысяч рублей
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пострадавшая в ДТП жительница Калининграда отсудила компенсацию. Об этом сообащет пресс-служба Московского городского суда.
В ноябре прошлого года женщина отправилась на пассажирском микроавтобусе в Польшу. Там водитель микроавтобуса нарушил Правила дорожного движения и врезался в барьерное ограждение, женщина получила тяжелые травмы.
Суд установил, что вред здоровью пассажирки был причинен по вине водителя и взыскал него морального вреда в размере 350 тысяч рублей.