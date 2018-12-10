2018-12-10T15:34:35+03:00
Происшествия

Пострадавшая в ДТП калининградка отсудила 350 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пострадавшая в ДТП жительница Калининграда отсудила компенсацию. Об этом сообащет пресс-служба Московского городского суда.

В ноябре прошлого года женщина отправилась на пассажирском микроавтобусе в Польшу. Там водитель микроавтобуса нарушил Правила дорожного движения и врезался в барьерное ограждение, женщина получила тяжелые травмы.

Суд установил, что вред здоровью пассажирки был причинен по вине водителя и взыскал него морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

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