Здание ДКМ приспособят к «современному использованию» за 520 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:58 2018-12-10T16:00:03+03:00

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Правительство Калининградской области готово выделить 520 млн рублей на работы по приспособлению здания ДКМ к современному использованию. Соответствующий проект распоряжения опубликован на официальном сайте правительства.

30,2 млн рублей планируется выделить на разработку проектной и рабочей документации. Еще 490 млн рублей пойдут непосредственно на проведение работ по приспособлению объекта к современному использованию. Все работы планируется завершить в 2023 году.

Напомним, сейчас в здании ДКМ находится музей изобразительных искусств.