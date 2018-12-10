2018-12-10T16:04:46+03:00
Происшествия

ГИБДД: Сбитая около Южного вокзала в Калининграде женщина госпитализирована

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция
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Стали известны подробности наезда на пешехода около Южного вокзала, которое произошло в понедельник, 10 декабря.

Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, авария произошла на пр. Калинина в 13:02. Водитель грузовика «ДАФ» сбил женщину, которая переходила проезжую часть.

- Пострадавшую госпитализировали в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП, в том числе, в каком именно месте женщина переходила проезжую часть, - сообщили вГИБДД.

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