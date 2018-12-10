2018-12-10T16:12:31+03:00
Общество

Калининградец ограбил посетительницу кафе и отправился в сауну

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одном из кафе на проспекте Победы. Злоумышленник подбежал к столику, схватил мобильный телефон, сумку, и выбежал из заведения.

Прибывшая на место сотрудники следственно-оперативная группы опросили очевидцев, подготовили ориентировки с приметами грабителя и направили их всем патрульным нарядам. Вскоре грабителя задержали, им оказался местный 28-летний уголовник. Находившиеся в сумке деньги он потратил в сауне, куда направился сразу после ограбления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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