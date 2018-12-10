Калининградцы задолжали за тепло 960 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-10T16:50:15+03:00

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В Калининградской области задолженность потребителей за теплоэнергию превысила 1,2 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 10 декабря, рассказал и.о. министра строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

По его словам, большая часть долга приходится на население – 960 млн рублей, при этом, за последний месяц долг увеличился на 15 млн рублей.

Сергей Черномаз отметил, что в целом по области отопительный сезон проходит в штатном режиме, в регионе созданы нормативные запасы каменного угля и топочного мазута.