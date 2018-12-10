2018-12-10T17:16:11+03:00
Общество

Волонтеры рассказали калининградцам про Героев Отечества

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининградские волонтеры провели традиционную акцию, приуроченную ко дню Героев Отечества, который отмечается 9 дкабря. Молодые люди на улицах, названных в честь героев Советского Союза и Российской Федерации, раздавали листовки в виде фронтовых писем-треугольников с информацией о героях и рассказывали об их подвигах.

В Калининграде акция прошла на 13 улицах: маршала Баграмяна, генерала Буткова, генерала Галицкого, генерал-лейтенанта Озерова, Володи Дубинина, майора Козенкова, маршала Борзова, маршала Рокоссовского, сержанта Ахмедова, сержанта Бурыхина, сержанта Колоскова, старшины Тихоненко, генерала Челнокова, Юрия Костикова, а также на площади Василевского. Кроме того, к акции присоединились города области.

- Я считаю, что эта акция очень важна. Ведь каждый день мы проходим по улицам, которые названы в честь великих людей, и даже не задумываемся об этом. И проводя эту акцию, мы говорим «спасибо» всем, кто совершил трудовой и ратный подвиг на благо нашей страны, – отметила региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Екатерина Поддубная.

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