В Калининграде на 10 улицах отключат уличное освещение

СЕГОДНЯ 17:51 2018-12-10T17:51:59+03:00

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В понедельник, 10 декабря, на десяти улицах в Калининграде отключат уличное освещение из-за проведения работ на электросетях. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 18 часов будут отключены 182 световые точки по следующим адресам:

- пр. Мира от ул.Тихоненко до ул.Химической,

- ул. Химическая,

- ул. Тихоненко,

- ул. Тенистая аллея от ул. Тихоненко до 1-й Большой Окружной,

- ул. Дубовая аллея,

- ул. Трудовая,

- ул. Тимирязева,

- ул. Боцманская,

- ул. Штурвальная,

- ул. Проточная.