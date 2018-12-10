В Калининграде на 10 улицах отключат уличное освещение
.Фото: мэрия Калининграда
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В понедельник, 10 декабря, на десяти улицах в Калининграде отключат уличное освещение из-за проведения работ на электросетях. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.
До 18 часов будут отключены 182 световые точки по следующим адресам:
- пр. Мира от ул.Тихоненко до ул.Химической,
- ул. Химическая,
- ул. Тихоненко,
- ул. Тенистая аллея от ул. Тихоненко до 1-й Большой Окружной,
- ул. Дубовая аллея,
- ул. Трудовая,
- ул. Тимирязева,
- ул. Боцманская,
- ул. Штурвальная,
- ул. Проточная.