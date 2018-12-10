В калининградской общественной палате два новых члена
В понедельник 10 декабря пресс-служба общественной палаты сообщила о пополнении своих рядов.
- Сегодня стали известны два новых члена палаты четвертого состава, - сообщает ее пресс-служба. - Сначала участникам встречи представили Альберта Адылова, который был делегирован в палату по губернаторской квоте, а затем члены палаты выбрали еще одного члена от местных организаций.
Из двух кандидатур, Аркадия Сараева и Валерия Мезенцева, большинством голосов был избран Аркадий Сараев, который имеет большой опыт государственной службы.
Напомним, Альберт Адылов - калининградский краевед, возглавляющий сегодня музей города Гвардейска, а Аркадий Сараев интересен тем, что, будучи заместителем руководителя аппарата правительства Калининградской области, он был награжден благодарственным письмом Евгением Зиничевым, молниеносно исполнившим обязанности калининградского губернатора.