2018-12-10T19:41:17+03:00
Общество

В калининградской общественной палате два новых члена

Один из них делегирован по губернаторской квоте, а второго избрали большинством голосов
Иван МАРКОВ
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В понедельник 10 декабря пресс-служба общественной палаты сообщила о пополнении своих рядов.

- Сегодня стали известны два новых члена палаты четвертого состава, - сообщает ее пресс-служба. - Сначала участникам встречи представили Альберта Адылова, который был делегирован в палату по губернаторской квоте, а затем члены палаты выбрали еще одного члена от местных организаций.

Из двух кандидатур, Аркадия Сараева и Валерия Мезенцева, большинством голосов был избран Аркадий Сараев, который имеет большой опыт государственной службы.

Напомним, Альберт Адылов - калининградский краевед, возглавляющий сегодня музей города Гвардейска, а Аркадий Сараев интересен тем, что, будучи заместителем руководителя аппарата правительства Калининградской области, он был награжден благодарственным письмом Евгением Зиничевым, молниеносно исполнившим обязанности калининградского губернатора.

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