Под Черняховском автомобиль съехал в кювет: пострадала 9-месячная девочка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Черняховском районе в ДТП пострадал 9-месячный ребенок.
Как сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла в районе поселка Заовражное. 36-летняя водитель "Рено" не справилась с управлением и съехала в придорожный кювет.
В результате ДТП пострадала 9-месячная дочь водителя, которая находилась в детском кресле пристегнутая ремнями безопасности.
Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в детскую областную больницу.