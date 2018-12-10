Под Черняховском автомобиль съехал в кювет: пострадала 9-месячная девочка

СЕГОДНЯ 20:02 2018-12-10T20:06:29+03:00

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В Черняховском районе в ДТП пострадал 9-месячный ребенок.

Как сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла в районе поселка Заовражное. 36-летняя водитель "Рено" не справилась с управлением и съехала в придорожный кювет.

В результате ДТП пострадала 9-месячная дочь водителя, которая находилась в детском кресле пристегнутая ремнями безопасности.

Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в детскую областную больницу.