2018-12-10T20:06:29+03:00
Происшествия

Под Черняховском автомобиль съехал в кювет: пострадала 9-месячная девочка

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Черняховском районе в ДТП пострадал 9-месячный ребенок.

Как сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла в районе поселка Заовражное. 36-летняя водитель "Рено" не справилась с управлением и съехала в придорожный кювет.

В результате ДТП пострадала 9-месячная дочь водителя, которая находилась в детском кресле пристегнутая ремнями безопасности.

Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в детскую областную больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде с начала года построили свыше 390 тысяч «квадратов» жилья
В калининградской общественной палате два новых члена
В Калининграде на 10 улицах отключат уличное освещение
Волонтеры рассказали калининградцам про Героев Отечества
Калининградцы задолжали за тепло 960 млн рублей
Калининградец ограбил посетительницу кафе и отправился в сауну
ГИБДД: Сбитая около Южного вокзала в Калининграде женщина госпитализирована
Здание ДКМ приспособят к «современному использованию» за 520 млн рублей
Возле Южного вокзала в Калининграде сбили пешехода
Пострадавшая в ДТП калининградка отсудила 350 тысяч рублей
В Правдинске по горячим следам задержали подозреваемого в разбое
Лучшие бомбардиры калининградской «Балтики» забили всего по четыре мяча
На реконструированной улице Баранова появился первый раскоп из-за прорыва трубы