2018-12-10T20:24:27+03:00
Общество

В Калининграде с начала года построили свыше 390 тысяч «квадратов» жилья

Виктор Сергеев
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В Калининграде сохраняется положительная динамика ввода жилья в эксплуатацию. Как сообщает пресс-служба городской администрации, за 11 месяцев в областном центре построили 85 многоквартирных домов на 5703 квартиры и 87 индивидуальных домов.

Наибольшие объемы жилищного строительства многоквартирных домов осуществлялись в Ленинградском районе, где введено 186 420 м2– это 50,52 % от введенной в эксплуатацию общей площади многоквартирных домов Калининграда в целом. В Московском районе введено в эксплуатацию 111 836 м2 (30,31 %), в Центральном – 70 723 м2 (19,17 %).

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