2018-12-11T10:05:00+03:00
Происшествия

В Талпаках ночью сгорел кузов для грузового автомобиля

Обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на вторник, 11 декабря, в поселке Талпаки Гвардейского района случился пожар. В 01.52 поступил сигнал. Очевидцы сообщили о возгорании на одной из поселковых улиц.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, полностью выгорел металлический кунг (унифицированный кузов для грузового автомобиля).

О пострадавших не сообщается.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет местной пожарно-спасательной части.

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