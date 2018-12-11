В Талпаках ночью сгорел кузов для грузового автомобиля

СЕГОДНЯ 10:05 2018-12-11T10:05:00+03:00

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В ночь на вторник, 11 декабря, в поселке Талпаки Гвардейского района случился пожар. В 01.52 поступил сигнал. Очевидцы сообщили о возгорании на одной из поселковых улиц.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, полностью выгорел металлический кунг (унифицированный кузов для грузового автомобиля).

О пострадавших не сообщается.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет местной пожарно-спасательной части.