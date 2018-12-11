В Талпаках ночью сгорел кузов для грузового автомобиля
Обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на вторник, 11 декабря, в поселке Талпаки Гвардейского района случился пожар. В 01.52 поступил сигнал. Очевидцы сообщили о возгорании на одной из поселковых улиц.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, полностью выгорел металлический кунг (унифицированный кузов для грузового автомобиля).
О пострадавших не сообщается.
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет местной пожарно-спасательной части.