2018-12-11T10:13:25+03:00
Спорт

Калининградский гиревик выиграл чемпионат мира в Испании

Михаил Бабушкин отличился в Антекерре
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Испанский город Антекера на мировом турнире под эгидой международной федерации гиревого марафона собрал больше 350 спортсменов из 26 стран.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, калининградец Михаил Бабушкин за 30 минут россиянин толкнул от груди две гири массой по 16 кг 434 раза, опередив ближайшего конкурента из Бельгии на 48 повторений. Михаил, который выступал в категории «40 лет и старше», показал лучший результат на турнире, опередив всех участников.

Кроме того, чемпион получил и официальные документы, подтверждающие статус калининградского клуба гиревого спорта в роли официального представителя международной федерации гиревого марафона в России.

Михаил Бабушкин – руководитель клуба «Сто пудов» и наставник муниципальной спортивной школы по силовым видам спорта. Он – многократный призер и победитель российских и международных соревнований.

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