2018-12-11T10:13:25+03:00
Спорт

Калининградский гиревик выиграл чемпионат мира в Испании

Михаил Бабушкин отличился в Антекерре
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: министерство спорта Калининградской области
Изменить размер текста:

Испанский город Антекера на мировом турнире под эгидой международной федерации гиревого марафона собрал больше 350 спортсменов из 26 стран.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, калининградец Михаил Бабушкин за 30 минут россиянин толкнул от груди две гири массой по 16 кг 434 раза, опередив ближайшего конкурента из Бельгии на 48 повторений. Михаил, который выступал в категории «40 лет и старше», показал лучший результат на турнире, опередив всех участников.

Кроме того, чемпион получил и официальные документы, подтверждающие статус калининградского клуба гиревого спорта в роли официального представителя международной федерации гиревого марафона в России.

Михаил Бабушкин – руководитель клуба «Сто пудов» и наставник муниципальной спортивной школы по силовым видам спорта. Он – многократный призер и победитель российских и международных соревнований.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Калининграда расторгает контракт с подрядчиком ремонта ул. Черняховского и Пролетарской
В Черняховске директора бюджетного учреждения осудили за незаконные премии
Очевидцы: В Балтийске машина задавила лебедя, водитель уехал
В этом году в Калининградской области трудоустроили 317 инвалидов
Калининградца задержали на краденом велосипеде после нарушения ПДД
Калининградка избила бывшего мужа гаечным ключом
Прокуратура потребовала прекратить сброс неочищенных стоков в Преголю
Калининградец зарезал гостя, который его разбудил
Калининградца будут судить за мошенничество с пособиями по безработице
Калининградские депутаты предложили повысить штрафы за незаконное предпринимательство
В Калининграде рядом с Королевскими воротами рабочие сменили стилизованный забор на типовой
На Борисовском бульваре в Калининграде построят детсад на 225 мест
За сутки на калининградских дорогах произошло три наезда на деревья: четверо пострадавших
Калининградец продал чужой автомобиль и получил 2,5 года «строгача»
На Берлинском мосту загорелся микроавтобус
Библиотекарь из Калининграда стала миллиардным пассажиром пригородного сообщения России
Калининградку обворовал знакомый из ночного клуба
В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали водителя, который сбил школьницу и скрылся
В понедельник в Калининграде в ДТП пострадали три пешехода
На автобусных остановках в Калининграде и Зеленоградске установили информационные табло
На пр. Мира в Калининграде водитель «Порше» сбил насмерть пешехода
В средневековом замке Прейсиш-Эйлау обвалилась крыша
В Калининграде на пяти улицах нет электричества, на двух – воды