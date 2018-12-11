Калининградец вырастил 22 куста конопли на участке перед своим домом
В Калининграде сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков на придомовом участке на улице Жуковского обнаружили 22 куста конопли.
Мужчина, посадивший их, отпираться не стал, а сознался и пояснил, что выращивал наркотическое вещество в целях личного употребления.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области отмечает, что конопля была обнаружена в рамках расследования уголовного дела по статье «Незаконные хранение наркотических средств, совершённое в крупном размере», возбужденного в отношении 45-летнего жителя Калининграда.