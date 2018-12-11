2018-12-11T10:38:58+03:00
Общество

В Калининграде наградили лучших учащихся музыкальных, художественных и школ искусств

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде наградили лучших учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, а также лучших педагогов. Торжественная церемония прошла в областном драматическом театре, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Грамоты и памятные подарки были вручены 28 талантливым ребятам в возрасте от 9 до 17 лет.

- В нашей области очень талантливые дети. Вы наше богатство, наша надежда, вы достойно представляете Калининградскую область в России и за рубежом, – отметил вице-премьер Илья Баринов.

Также на торжественном вечере были отмечены заслуги 20 преподавателей и концертмейстеров, воспитавших талантливую молодежь. Состоялось объявление 15 школ-победителей ежегодного регионального конкурса «Лучшее образовательное учреждение в сфере культуры и искусства» в 2018 году.

Илья Баринов отметил, что ежегодно в регионе проводится более 500 творческих конкурсов с участием свыше четырех тысяч талантливых ребят. Персональную стипендию губернатора Калининградской области в сфере культуры и искусства получают 125 одаренных детей.

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