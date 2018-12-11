2018-12-11T10:46:25+03:00
Общество

К 2035 году на каждого калининградца будет приходиться почти 40 «квадратов» жилья

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На территории Калининграда до 2035 года зарезервированы территории, предусматривающие строительства до 10 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- За два десятилетия общий объем жилого фонда должен достичь почти 20 млн кв. метров. На 1 жителя города по прогнозу разработчиков генплана будет приходиться 39,6 кв. метров. Более 90 процентов жилья будет приходиться на многоквартирные дома, - сообщили в комитете архитектуры и строительства мэрии.

Основными направлениями жилищного строительства на ближайшую перспективу являются три вектора. Это Северный, формирующийся вдоль улицы Горького и района Сельма;- Восточный, тяготеющий к району Восток-2 и Южный, формирующийся вдоль улицы Ген. Толстикова и районов жилой застройки.

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