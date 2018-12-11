К 2035 году на каждого калининградца будет приходиться почти 40 «квадратов» жилья
На территории Калининграда до 2035 года зарезервированы территории, предусматривающие строительства до 10 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- За два десятилетия общий объем жилого фонда должен достичь почти 20 млн кв. метров. На 1 жителя города по прогнозу разработчиков генплана будет приходиться 39,6 кв. метров. Более 90 процентов жилья будет приходиться на многоквартирные дома, - сообщили в комитете архитектуры и строительства мэрии.
Основными направлениями жилищного строительства на ближайшую перспективу являются три вектора. Это Северный, формирующийся вдоль улицы Горького и района Сельма;- Восточный, тяготеющий к району Восток-2 и Южный, формирующийся вдоль улицы Ген. Толстикова и районов жилой застройки.