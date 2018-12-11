Министр: За месяц в мобильном центре здоровья провели 258 маммографий

11 Дек. 10:51 2018-12-11T10:51:54+03:00

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С ноября на территории Калининградской области работает мобильный центр здоровья на базе автобуса ПАЗ. Комплекс оснащен цифровым маммографом, за период работы проведено 258 маммографий, сообщил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве министр здравоохранения Александр Кравченко.

- На базе передвижного комплекса также предусмотрены кабинеты оториноларинголога, офтальмолога, акушера-гинеколога с современным аппаратом УЗ-диагностики, – отметил министр. – Вместе с тем, комплекс модульный, в зависимости от потребности населения, можно менять профиль принимающих специалистов. Всего на данный момент осмотрено 650 челове».

Кроме того, добавил Александр Кравченко, в числе организованных бригад на территории области функционирует передвижной флюорограф. За этот год проведено 6 733 исследования на данном оборудовании в большинстве муниципалитетов региона.