В Калининграде на пяти улицах нет электричества, на двух – воды

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-11T11:04:13+03:00

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В мэрии Калининграда сообщили об отключениях воды и электричества во вторник, 11декабря.

До 13 часов света не будет на ул. З. Космодемьянской 14 и ул. К. Назаровой 16. До 18 часов электричество будет отключено на ул. З. Космодемьянской 22 (Мед. центр), 23.

В Центральном районе до 18 часов свет отключен на ул. Дм. Донского 7-11, ул. Фельдмаршала Румянцева 3, пр-те Гвардейском 22.

Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено для проведения ремонтных работ на сети на ул. Горького 104 и ул. Озерной 2,4.