2018-12-11T11:17:43+03:00
Общество

В средневековом замке Прейсиш-Эйлау обвалилась крыша

Кирилл Алексеев
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Так замок выглядит сегодня. Фото Ольги Соколовой.Так замок выглядит сегодня. Фото Ольги Соколовой.Фото: Facebook
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Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау в Багратионовске разрушается все сильнее. Накануне в соцсетях калининградка Ольга Соколова опубликовала свежие фотографии объекта культурного наследия. На них видно, что в здании обрушилась часть крыши.

Замок Прейсиш-Эйлау является собственностью Калининградской области. Летом этого года региональное правительство пыталось продать объект, выставив начальную сумму 9,7 млн рублей, включая НДС. Однако желающих приобрести полуразрушенное здание за такие деньги не нашлось.

Замок был заложен рыцарями Тевтонского ордена в 1325 году на месте древней прусской крепости Сутврит. Долгое время он был опорной точкой тевтонцев на враждебной территории. Несколько раз выдерживал осады восставших язычников.

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