2018-12-11T11:27:01+03:00
Общество

На автобусных остановках в Калининграде и Зеленоградске установили информационные табло

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Информационные табло установили на остановочных пунктах автобусов, следующих по областным маршрутам, – на Северном вокзале в Калининграде и в Зеленоградске, сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры. Помимо расписания, на них могут размещаться бегущая строка, анимация, видео, статический текст, что позволит размещать любую социальную информацию, а также сообщать жителям региона о чрезвычайных ситуациях, происшествиях.

- Пока таких табло только два. Их задача – отображать информацию о фактическом времени прибытия и отправления автобусов с остановочных пунктов. В случае положительного опыта эксплуатации, планируется расширение количества остановочных пунктов межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, оборудованных информационными табло, – сказал замминистра развития инфраструктурыВладимир Жовтун.

Для удобства пассажиров, предпочитающих пользоваться современными гаджетами и технологиями, рядом с табло размещены QR-коды с ссылками на расписание online (онлайн) в электронном виде.

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