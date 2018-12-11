2018-12-11T11:36:21+03:00
Происшествия

В понедельник в Калининграде в ДТП пострадали три пешехода

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Три пешехода получили травмы в Калининграде в понедельник, 10 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В начале девятого утра на Московском проспекте под колеса «Ауди» попал 34-летний мужчина, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда мужчина получил травмы.

В 13:05 на ул. Железнодорожной водитель грузовика «ДАФ» при начале движения на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, которая вышла перед автомобилем в момент начала его движения. В результате ДТП 59-летняя пешеход получила телесные повреждения.

В 13:20 минут на территории рынка на Сельме водитель микроавтобуса «Мерседес» при движении задним ходом допустил наезд на пешехода, находившуюся в проходе между торговыми рядами. В результате ДТП 66-летняя пешеход получила телесные повреждения.

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