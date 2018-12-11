2018-12-11T12:09:25+03:00
Происшествия

В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали водителя, который сбил школьницу и скрылся

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Напомним, ДТП произошло 6 декабря на улице Интернациональной. Водитель сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.. После наезда он отвез пострадавшую в школу и не стал сообщать об аварии в ГИБДД.

Сотрудники отдела розыска уставили личность водителя и задержали его.

- Как пояснил 46-летинй водитель «Нисана», он отвез пострадавшую в школу и уехал, так как, с его слов, девочка на самочувствие не жаловалась.

По факту уезда с места ДТП возбуждено административное дело по статье 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся).

Госавтоинспекция напоминает, что санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения прав на срок от одного года до полутора лет или арест до 15 суток.

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