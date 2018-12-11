2018-12-11T12:22:28+03:00
Происшествия

Калининградку обворовал знакомый из ночного клуба

После проведенной вместе ночи молодой человек исчез вместе с деньгами хозяйки квартиры
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининграде 30-летняя горожанка пригласила к себе домой приятного во всех отношениях молодого человека, с которым познакомилась в ночном клубе. Проснувшись поутру, дама выяснила, что гость на самом деле оказался не таким уж приятным: исчез по-английски, не прощаясь, да еще и прихватив восемь тысяч рублей наличными.

В полиции имени кавалера потерпевшая вспомнить так и не смогла, зато весьма толково описала его внешность. По словесному портрету оперативники угрозыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний калининградец, ранее в поле зрения правоохранителей не попадавший. Его дебют на криминальной ниве может закончиться пятилетним пребыванием в местах, весьма мало похожих на ночной клуб.

Какое время – такая и романтика.

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