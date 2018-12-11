2018-12-11T12:49:34+03:00
Общество

Библиотекарь из Калининграда стала миллиардным пассажиром пригородного сообщения России

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Жительница Калининградской области стала миллиардным пассажиром пригородного сообщения России. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

Юбилейным пассажиром стала библиотекарь Раиса Ивановна Фомина,

- Я больше 30 лет езжу каждый день на электричке на работу. Хорошо, что появились «Ласточки». Красиво, удобно, мягкие сидения, – рассказала она.

- Нам очень приятно, что именно миллиардный пассажир на всей сети российских железных дорог сегодня зафиксирован в Калининградской области. Мы имеем рост пассажиропотока на всех видах транспорта, как в воздушном сообщении, на поездах дальнего следования, в пригородном сообщении, – отметила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

По данным министерства, пассажиропоток в пригородном сообщении Калининградской области за 11 месяцев 2018г. составил 3,7 млн пассажиров, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2017г – 2,9 млн.

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